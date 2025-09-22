İş insanı otobüs tahsis etti Kuzuluklular Teknofest ziyareti yaptı

​​​​​​​İsminin açıklanmasını istemeyen bir iş insanı tarafından tahsis edilen otobüsle İstanbul’a Teknofest Havacılık Uzay ve Teknoloji festivalini ziyaret eden çoğunluğu öğrenci olan Kuzuluklular kendilerine bu imkanı sağlayan iş insanına v e seyahatlerine

İsminin açıklanmasını istemeyen bir iş insanı tarafından tahsis edilen otobüsle İstanbul’a Teknofest Havacılık Uzay ve Teknoloji festivalini ziyaret eden çoğunluğu öğrenci olan Kuzuluklular kendilerine bu imkanı sağlayan iş insanına v e seyahatlerine aracılık yapan Şose Mahalle Muhtarı Nail Ünlütürk ile Orta Mahalle Muhtarı Murat Çakmakçı’ya teşekkür ettiler.

Unutulamaz bir gün geçirdik diyen özellikle öğrenciler bu ziyaret bize çok iyi geldi hem gezdik, hem de bilmediğimiz konular üzerinde bilgi sahibi olduk açıklaması yaptılar.

Akyazı Kuzuluk’un iki mahalle muhtarı Ünlütürk ve Çakmakçı’da İstanbul’a seyahat imkanı sağlayan iş insanımıza teşekkür etmeyi kendimize görev sayarız dediler ve yaptıkları seyahatten duydukları memnuniyeti ifade ettiler.