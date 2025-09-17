  • Anasayfa
  YAHYALI MAHALLESİ  HALKINDAN NEBAHATTİN MESTAN VEFAT ETTİ
Vefat
Giriş Tarihi : 17-09-2025 15:49

Yahyalı Mahallesi eski muhtarı Sercan Mestan'ın babası. CHP ESKİ İlçe BAŞKANI VE İnşaat Mühendisi Sabahattin, merhum Bahattin ve Salih Mestan'ın kardeşleri Nebahattin Mestan vefat etti.

İlçemiz Yahyalı Mahallesi halkından Mestan ailesi bir büyüğünü kaybetmenin acısını yaşıyor.

Nebahattin Mestan’ın  cenazesi  Yahyalı Mahallesi Camii'nde kılınan öğlen namazına müteakip aile mezarlığında toprağa verildi.

Merhuma Cenab-ı Allah'tan rahmet yakınlarına sabırlar niyaz ederiz. Mekanı cennet olsun. BİZİM AKYAZI

Taziye :  Sercan MESTAN 05385778347

