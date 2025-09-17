Anasayfa

YAHYALI MAHALLESİ HALKINDAN NEBAHATTİN MESTAN VEFAT ETTİ

Yahyalı Mahallesi eski muhtarı Sercan Mestan'ın babası. CHP ESKİ İlçe BAŞKANI VE İnşaat Mühendisi Sabahattin, merhum Bahattin ve Salih Mestan'ın kardeşleri Nebahattin Mestan vefat etti.

İlçemiz Yahyalı Mahallesi halkından Mestan ailesi bir büyüğünü kaybetmenin acısını yaşıyor. Yahyalı Mahallesi eski muhtarı Sercan Mestan'ın babası. CHP Eski ilçe başkanı ve İnşaat Mühendisi Sabahattin, merhum Bahattin ve Salih Mestan'ın kardeşleri Nebahattin Mestan vefat etti. Nebahattin Mestan’ın cenazesi Yahyalı Mahallesi Camii'nde kılınan öğlen namazına müteakip aile mezarlığında toprağa verildi. Merhuma Cenab-ı Allah'tan rahmet yakınlarına sabırlar niyaz ederiz. Mekanı cennet olsun. BİZİM AKYAZI Taziye : Sercan MESTAN 05385778347