Mobilyacılar Sitesini Akyazı’ya kazandırmalıyız

İlk dönemi olmasına rağmen Odalarının bağlı olduğu Federasyonun yönetimine girmeyi başaran ve yine kışı süre içinde başarılı çalışmalara imza atmayı bilen Akyazı Ağaç İşleri Odası başkanı Birol Yılmaz kendisini ziyarete gelen yılların gazetecileri Salim Özyılmaz ile Kenan Certel’i ağırladı.

Samimi bir ortamda geçen ziyarette gazeteciler sordu Başkan Birol Yılmaz sorulan soruları cevapladı.

Akyazı’ya Mobilyacılar Sitesini kazandırmalıyız

Ağaç İşleri Esnaf Odası başkanı Birol Yılmaz göreve gelmeden önce Oda Üyelerine üç konu üzerinde söz verdiğini kısa süre içinde verdiği sözün ikisini yerine getirdiğini, bir tanesini henüz yapamadığını, o sözü de yerine getirmek için bütün imkanları ile mücadele ettiklerini söyledi.

Odamıza yeni bir yer bulup taşımak ve Üyelerimize daha rahat bir ortamda, daha güzel şartlarda hizmet verebilmek ilk sözümüzdü. Yerine getirdik ve bugün Odamız Üyelerine çok güzel şartlarda hizmet vermek için hazır bekliyoruz. İkinci sözümüz Orman İşletmesinden üyelerimizin tahsisli ve ucuza mal almalarını temin etmekti. Onu da yerine getirdik. Üçüncüsü ise İlçemize bir mobilyacılar sitesi kazandırmaktı. Şu ana kadar o sözümüzü yerine getiremedik. Ama yerine getirmek içinde ne gerekiyorsa onu yapıyoruz. Bir taraftan üyelerimizin yasal isteklerini yerine getirmeye çalışırken, diğer taraftan da bütün gücümüzü bu mesele üzerine kullanıyoruz.

10 Dekar yer bize yeter

Uygun bir yerde 10 dekar yeri bulabilirsek bu sözümüzü de yerine getirmek için ilk adımı atmış olacağız. Bütün amacımız ağaç işleri ile uğraş veren üyelerimizi bir araya toplamak ve onlara daha rahat ortamlarda çalışma imkanı sağlamaktır.

Bilindiği gibi Odamızda görev yapmış büyüklerimizin de isteği bu yöndeydi. Ne var ki, çok gayret göstermelerine rağmen bu isteklerini yerine getiremediler. Şimdi yönetim olarak ben ve çalışma arkadaşlarım üyelerimizle el ele vererek bu arzumuzu ve verdiğimiz sözümüzü yerine getirebilmek için bütün imkanlarımızı zorluyoruz. İnşallah uygun bir yer bulur, bulduğumuz o yerde temelimizi atar, sitemizi yapar ve üyelerimizin hizmetine sunarız. Bu konuda belediyemizden de destek bekliyoruz.

Diğer Odalarla işbirliği

Bildiğiniz gibi Odamız SESOB’a bağlı bir oda. İlçemizde bizim dışımızda 7 tane daha Oda mevcut. Her biri ile güzel ilişkiler içinde olmak için gayret gösteriyoruz. Zaman zaman fikir ayrılıklarımız oluyor ama üyelerimize hizmet götürmede engel teşkil etmemesi içinde ilişkilerimizi sıcak tutmaya özen gösteriyoruz. Çünkü hepimizin ortak düşüncesi Odalarımıza kayıtlı olan üyelerimizin haklarını korumak, onların yasal olan isteklerini yerine getirmektir. Ben ve arkadaşlarım bu düşünceyle hizmet etmeye çalışıyoruz.

Federasyon yönetimine girmemin faydaları var

İlk dönemim olmasına rağmen Ankara da yapılan Türkiye Ağaç İşleri Federasyonu (TAİF) yönetimine girmeyi başardım. Elbette bir ayağımızın Ankara ile bağlantılı olmasının yararları var. Üyelerimizin sıkıntılarını ve o sıkıntıları çözme konusunda daha rahatız. Sakarya olarak, Akyazı olarak sorunlarımızı rahat bir şekilde Ankara’ya götürüyor ve çözümü konusunda da Federasyonumuz bize yardımcı oluyor ve beklediğimiz desteği de alıyoruz.

Teşekkür etti

Akyazı Ağaç İşleri Esnaf Odası başkanı Birol Yılmaz kendisini ziyarete gelen gazeteciler Salim Özyılmaz ve Kenan Certel’e yaptıkları ziyaret için teşekkür etti.