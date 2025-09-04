AKYAZI’DA KUTLU DOĞUM COŞKUSU

​​​​​​​Peygamber efendimizin dünyaya gelişinin1454. Yıldönümü tüm İslam aleminde olduğu gibi Akyazı camilerinde de coşku ile kutlandı.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde camilerde Mevlit Kandili idrak edildi ,Cevat Ayhan Kubbeli Yeni Cami,Baraka Camii, Gazi Süleyman Paşa Cami ve diğer Mahalle camilerinde vatandaşlar safları doldurup okunan Kuran tilaveti dinleyip dualar ettiler.

Cami çıkışında cemaate Kubbeli Yeni Camide helva ,Gazi Süleyman Paşa Camiinde lokma ikramında bulunuldu

Alemlere rahmet olarak gönderilen Hz. Muhammed’in dünyaya gelişinin yıldönümü dolayısı ile Akyazı’nın camilerinde düzenlenen programlarda din görevlileri cemaatleri gece hakkında bilgilendirirken Kur’an-ı Kerim tilaveti ve mevlit okudular ve gecenin faziletlerinden yararlanılması tavsiyelerinde bulundular. Yapılan dualar başta peygamberimiz Hz. Muhammed olmak üzere tüm ölmüşlerin ruhlarına bağışlandı.

Kubbeli Cevat Ayhan Camii, Gazi Süleyman paşa camii, baraka camii, kubbeli Yenicamii ve Darül Kurra camilerindeki din görevlileri güzel sesleri ile okudukları Kuran-ı Kerim ve Mevlid-i Şerifle camiyi dolduran cemaate unutulmaz bir gece yaşattılar.

Kandil gecesine katılan çocuklar hediyelerle ödüllendirilirken Cami çıkışlarında vatandaşlara çeşitli ikramlarda da bulunuldu.