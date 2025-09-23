Oda başkanlarından Müdüre ziyaret

​​​​​​​Akyazı’da SESOB’a bağlı Manifaturacılar Odası başkanı İsmet Öztürk, Esnaf Odaları başkanı Emin Üstün, Berberler Odası başkanı Hasan Cengiz, Madeni Sanatkarlar Odası başkanı Sezgin Durmuş ve Şoförler Odası başkanı Şaban Özdemir birlikte

Akyazı’da SESOB’a bağlı Manifaturacılar Odası başkanı İsmet Öztürk, Esnaf Odaları başkanı Emin Üstün, Berberler Odası başkanı Hasan Cengiz, Madeni Sanatkarlar Odası başkanı Sezgin Durmuş ve Şoförler Odası başkanı Şaban Özdemir birlikte İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Can’ ziyaret edip, “Hayırlı olsun” dileklerini sundular.

Oda başkanları ziyaretlerini 2025-2026 Eğitim ve Öğretim yılının başlaması münasebetiyle “hayırlı olsun” dileklerini sunmak için yaptıklarını söylediler ve eğitimcilere başarı ve öğrencilere de zihin açıklığı dileklerini sundular.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Can’da Oda başkanlarının yaptığı bu ziyaretten büyük memnuniyet duyduğunu ifade etti ve teşekkürlerini sundu.