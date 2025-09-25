Akyazı MHP İlçe başkanından Seri Ziyaretler 25 EYLÜL 2025

​​​​​​​MHP Akyazı İlçe başkanı Soyhan Sofuoğlu, beraberinde bazı İlçe yönetim kurulu ve belediye meclis üyeleri olduğu halde bazı kurumları seri ziyaretler gerçekleştirdi.

Sofuoğlu ve ekibi ilk olarak Devlet Hastanesine giderek tekrar başhekim olarak görevlendirilen Dr. Yavuz Tepeçınar ile yine aynı günlerde hastaneye Müdür olarak ataması yapılan Alper Ek’i ziyaret ederek kendilerine tebriklerini ve başarı dileklerini iletti.

MHP ekibi daha sonra Adliye Sarayına giderek İlçe Seçim Müdürü olarak atanan ve görevine başlayan Rıdvan Boyukısayı ziyaret etti ve kendisine hoş geldiniz diyerek başarı dileğinde bulundular.

Ziyaret edenler ve ziyaret edilenler birbirlerine teşekkür ederek ayrıldılar.