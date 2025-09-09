Soykan Başkan Zabıta teşkilatını kutladı

​​​​​​​Akyazı Belediye başkanı Bilal Soykan Zabıta Kuruluşunun 199. Yıl dönümü münasebetiyle Zabıta Müdürlüğüne giderek Zabıtadan sorumlu başkan yardımcısı Ali Özer ile Zabıta Müdür ve

Belediye başkanı Bilal Soykan, Akyazı’mızın düz eni, vatandaşlarımızın huzur ve sağlığı için gece gündüz demeden çalışan mesai arkadaşlarımı gönülden tebrik ediyor ve kuruluş günlerini ve Zabıta Haftalarını kutluyor ve hepsine üstün başarılar diliyorum dedi.

Bu arada İlçe Tarım Müdürü Veysel Meydan’dan Belediyenin Zabıta Müdürlüğüne giderek Zabıtadan sorumlu başkan yardımcısı Ali Özer ve Zabıta Müdürünün şahsında tüm zabıta memurlarının günlerini kutladı v e başarı dileklerini sundu.

Zabıtan Sorumlu başkan yardımcısı Ali Özer’de gerek belediye başkanları Bilal Soykan’ın gerekse İlçe Tarım Müdürü Veysel Meydan’ın Zabıta Müdürlüklerine kadar gelerek kuruluş günümüzü kutlamış olmaları bizi son derece mutlu etmiştir. Kendilerine şahsım ve teşkilatımız adına teşekkür ediyorum açıklaması yaptı.