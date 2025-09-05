Rüya gibi düğün

​​​​​​​Akademisyen Sevgi ve İlyas Kolaylı’nın güzel kızları Göksu ile Gülten ve Diş Hekimi Merhum Fatih Sazak’ın yakışıklı ve biricik oğulları, Akyazılı Tomar ailesinin torunu, Gazeteci Salim Özyılmaz

HABER: Salim Özyılmaz

Akademisyen Sevgi ve İlyas Kolaylı’nın güzel kızları Göksu ile Gülten ve Diş Hekimi Merhum Fatih Sazak’ın yakışıklı ve biricik oğulları, Akyazılı Tomar ailesinin torunu, Gazeteci Salim Özyılmaz ve Kardeşi Bahar Özyılmaz’ın yeğeni SANDA Global kurucusu ve sahibi, ATV de programlar yapan, siyasi partilerin iletişim kampanyalarını tasarlayıp yürüten iş insanı Selim Can Sazak Ankara Divan Çukurhan Otelde düzenlenen görkemli bir gecede evlenerek mutluluğa birlikte yelken açtılar. Bu düğün siyasileri, iş insanlarını ve akademisyenleri bir araya getiren düğün oldu.

Önce nikah sonra düğün

Göksu ve Selimcan’ın TUBİTAK Başkanı Prof. Dr. Orhan Aydın, Karadeniz Teknik Üniversitesi Harita Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mualla Yalçınkaya, TÜSİAD eski Genel Sekreteri ve Zay Strateji kurucusu ve yönetim kurulu başkanı Zafer Yavan, UND Uluslararası Nakliyeciler Derneği İcra Kurulu Başkanı ve Uluslararası ADR/RID Alper Özel nikah şahitliğini yaptılar.

Uzun süre konuşulacak olan nikah ve düğün törenine nikah şahitlerinin yanı sıra Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Genel Sekreterleri Nihal Ağca, İYİ Parti Genel Sekreteri ve Antalya Milletvekili Uğur Poyraz, Ankara Milletvekili Yüksel Arslan, CNN Türk Ankara temsilcisi Hande Fırat, Havelsan eski Genel Müdürü Prof. Dr. Ömer Faruk Yarman, Gümüşhane Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Oktay Yıldız, Bursa Emniyet Müdür yardımcısı Abdullah Tomar, Selim Can’ın Amerika’dan gelen 20 nin üzerinde arkadaşları, Dubaiden sadece bu düğün için gelen kuzeni Cemre Alkumru, her iki ailenin yakınları ve sevenleri katıldı.