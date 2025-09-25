CHP Akyazı görev taksimini yaptı

​​​​​​​Geçtiğimiz günlerde Sosyal Gelişim Merkezinde CHP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt’un da katıldığı görkemli bir kongre yapan CHP Akyazı, kongreden sonra ilk toplantısın önceki akşam parti binasında yaptı.

Yönetim Kurulu başkanı Mustafa Sağır’ın başkanlığında yapan CHP Akyazı ilçe yönetimi bu toplantıda gündeminde ilk sırada yer alan görev taksimini de gerçekleştirdi.

Buna göre; Haldun Kavasoğlu başkan yardımcısı olurken, Erdal Özsar İlçe Sekreterliğine, Emre Aydoğdu Eğitim Sekreterliğine, Ahmet Kemal Fazlıoğlu Bilişim ve Gençlik Kollarından Sorumluluğuna, Neşe Türemen ve Zeynep Öksüz Kadın Kollarından Sorumlu yöneticiliğe, Oktay Aktaş ve Nevzat Turhan Saymanlığa, Eyüp Yıldıztaş ve Osman Nuri Özkap Tarım ve Spordan Sorumlu yöneticiliğe, Fatih Biçer ve Önder Mithat Kobyaoğlu Adalet-Hukuk’tan sorumlu yöneticiliğe, Ahmet Bilmiş, Selahattin Kökten ve Oktay Aktaş Cemiyetlerden Sorumlu yönetici olarak görevlendirildiler.

CHP Akyazı İlçe Başkanı Mustafa Sağır, yönetim kuruluna yeni seçilen arkadaşlarımızla bu akşam ilk toplantımızı yaptık. Bu toplantıda yaptığımız görev dağılımı ile arkadaşlarımızın sorumlu oldukları birimleri belirlemiş olduk. Genel başkanımız Sayın Özgür Özel gibi çok çalışmamız gerektiğinin bilincindeyiz. Çok çalışacağız, her eve gireceğiz ve partimizin programını anlatacağız. Yapılacak olan ilk genel seçimde de Partimizi iktidar yapmanın mutluluğunu yaşayacağız dedi.