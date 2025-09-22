Akyazı belediye başkanı Bilal Soykan Çalışmaları yerinde izledi

​​​​​​​Büyükşehir belediyesi ile birlikte asfaltlama çalışmasını aralıksız sürdüren Akyazı belediyesi, bu kez de Harunusta Mahallesinde yaptığı çalışmalarla temposunu devam ettirdi.

Büyükşehir belediyesi ile birlikte asfaltlama çalışmasını aralıksız sürdüren Akyazı belediyesi, bu kez de Harunusta Mahallesinde yaptığı çalışmalarla temposunu devam ettirdi.

Başkan Bilal Soykan, belediye olarak yoğun bir çalışma içindeyiz. Bir taraftan hazırladığımız ve hayata geçirmek istediğimiz projelerimizin temellerini atarken, bir taraftan bitirdiğimiz projelerimizi bir bir hayata geçirirken, diğer taraftan da Mahallelerimizin yollarının bakımı, yapılması gereken yerlere de asfalt döküm çalışmalarımızı aralıksız bir şekilde devam ettiriyoruz. Bugünde Harunusta Mahallemizde asfalt dökme çalışmalarımız sürüyor. Benden devam etmekte olan çalışmaları yerinde görmek, vatandaşlarımızla sohbet etmek için bugün bu mahallemize geldim. Şükür olsun ki, çalışmalarımız hızlı bir şekilde devam ediyor ve mahalle sakinlerimiz ile Muhtarlarımızın isteklerini sırasıyla yerine getiriyor ve onların mutluluklarını gördükçe de bizlerde aynı mutluluğu onlarla paylaşıyoruz. Verdiğimiz sözleri birer birer tutmaya, Akyazı’mıza hizmet etmeye, geliştirmeye ve güzelleştirmeye devam ediyoruz. Bizde durmak yok. Çalışmaya devam. Açıklaması yaptı.