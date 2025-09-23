AKYAZI’DA İLK DEFA DÜZENLENEN BİLİM ŞENLİĞİNE BÜYÜK İLGİ

TUBİTAK 4007 Bilim Şenliği törenle başladı. Şenliğin açılışı Spor Kompleksinde gerçekleştirildi. Stantlarda Spor Kompleksi bahçesinde açıldı.

TUBİTAK 4007 Bilim Şenliği törenle başladı. Şenliğin açılışı Spor Kompleksinde gerçekleştirildi. Stantlarda Spor Kompleksi bahçesinde açıldı.

Akyazı İmam Hatip Orta Okulu Türkçe Öğretmeni Polat Tosun’un başarılı sunumunda Saygı duruşu ve İstiklal Marşımızın söylenmesi ile başlayan şölen üç gün sürecek ve vatandaşlar açılan stantları ve stantlarda sergilenen eserleri üç gün boyunca 10.00-17.00 saatleri arasında gezebilecek ve öğrencilerin projelerini ve bilimsel çalışmalarını görme şansı bulabileceklerdir. Bilim şenliğinin ilk kez yapılıyor olması ise Akyazılılar için dikkat çekici bir organizasyon olarak tarihe geçecek.

Kimler katıldı

Düzenlenen şenliğe Kaymakam Mustafa İkbal Eşki, Belediye başkanı Bilal Soykan, yardımcıları, Emniyet Müdürü, Jandarma Komutanı, siyasi partilerin ilçe başkanları, STK başkanları, Muhtarlar Derneği başkanı ve Muhtarlar, Okul Müdürleri ve Öğrenciler katıldı.

Konuşmalar

Bilim Şenliğinin ilk konuşması şenliğin proje yürütücüsü Sevim Elif Özdemir tarafından yapıldı. Özdemir bu konuşmasında şenliğin amacı ve kapsamı hakkında protokole bilgi verdi.

Daha sonra kürsüye İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Can geldi. Can’da bugün Akyazı’da bir ilki yaşıyoruz diye başladığı konuşmasını projeye destek ve emek verenlere teşekkür ederek tamamladı.

Belediye başkanı Bilal Soykan’da konuşmasında bugünün Akyazı için anlamlı bir gün olduğunun altını çizdi ve gençlere hitabende ”Sizler bu tür atılımları devam ettirin biz de belediye olarak her türlü destekle sizlerle beraber olacağız dedi.

Kürsüye son olarak İlçe Kaymakamı Mustafa İkbal Eşki geldi. Kaymakamlıkta yapılan bir ihalenin uzaması nedeniyle geç kaldığını söyledi ve geç kaldığım için özür dilerim diyerek başladığı konuşmasında düzenlenen şenliğin öneminden bahsetti ve projenin hazırlanmasından uygulanmasına kadar emer veren herkesi yürekten kutluyorum dedi ve şenliğin Akyazı’nın ufkunu açacağını söyledi.

Konuşmaların tamamlanmasının ardından Paris İlköğretim Okulunun Artvin Halkoyunları ekibinin gösterilerini sundu ve daha sonra da salondan ayrılan protokol kalabalık bir şekilde açılış kurdelesini keserek şenliği başlattı.

Açılış sonrası Kaymakam ve beraberindeki protokol stantları tek tek gezip, atölye sahipleri öğrenci ve öğretmenlerinden çalışmaları hakkında bilgiler aldı.

Düzenlenen şenlik açılışı protokol ve misafirleri yapılan ikramlarla son buldu.

Açılıştan notlar

Şenliğin açılış törenine ilk gelen isimler belediye başkanı Bilal Soykan ile Ak Parti İlçe başkanı Mesut Ekrem oldu. 10.30 da başlayacak olan açılışa 10.00 da geldiler. Belediye başkanı Soykan, Kaymakam Mustafa İkbal Eşki’nin gelişine kadar stantların büyük bölümünü gezdi ve özellikle öğrencilerden geniş bilgiler aldı ve bol bol resim çektirdi.

Kaymakam açılışa 19 dakika gecikmeyle geldi. Yaptığı konuşmada geç kalış nedeninin Kaymakamlıkta yapılan bir ihalenin uzamasından kaynaklandığını söyledi ve güzel bir davranışla da bekletilenlerden özür diledi.

Uzun zamandan beri halkoyunu izleyemeyen törene katılan Akyazılılar, Paris İlköğretim Okulunun Artvin yöresi oyunlarını oynayan ekibi izleyince “ Hasret kalmıştık. Artvin ekibi hasretimizi dindirdi” demekten kendilerini alamadılar.

Düzenlenen şenliğe Sakarya Büyükşehir ve Akyazı belediyesinin bütün imkanları ile destek vermesi dikkat çekti. Ayrıca şenlikte İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü, Gençlik Merkezi Müdür ve çalışanları da güzel ev sahipliği ve dayanışma örneği gösterdiler.

Selman Özkan 23.09.2025 Salı günü 13.00-15.00 saatleri arasında “Topraksız Üretim ve Yenilikçi Çözümleri” konusunda, Dr. Öğretim Üyesi Ali Gündüz 14.00 de “Sanal gerçeklik ile Eğitimin geleceği” konusunda Doç. Dr. Muhammet Kaçmaz 16.00 da “Dijital Beşeri Bilimler” konusunda seminer verirken, 25 Eylül 2025 Perşembe günü de saat 17.00 de Dr. Zeliyha Çelik Moderatörlüğünde Panalist İbrahim Yıldırım, Pahalist Emine Coşkuntürk ve Pahalist Aynur Sönmeztürk Sevgin’de “Deneyim Paylaşım” konulu panelde öğretmenlere özel bilgilerini aktaracaklar.

AKYAZI’DA BİLİM SANAT MERKEZİ (BİLSEM) AÇILMALI

Akyazı’da büyük küçük herkesin büyük ilgi gösterdiği Bilim Şenliği ilçede bir Bilim Sanat Merkezinin acilen açılması gerçeğini gündeme getirdi. İlçenin yetenekli gençlerinin buralarda eğitim görerek bilimsel çalışmalar yapması ile Akyazı’nın eğitimde çağ atlayacağına inanılıyor. Akyazı’da Sakarya BİLSEM (Bilim Sanat Merkezi)’ne giden yetenekli maddi durumu iyi olan ailelerinin çocukları var. Maddi durumu iyi olmayan bir çok aile ise çocuklarını bu imkanlardan yararlandıramıyor. Yetkilileri bir kez daha ilçeye bir bilim sanat merkezi açılması için göreve davet ediyoruz.