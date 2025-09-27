Sosyal Medyadan destek istedi Hayırseverler karşılık verdi

​​​​​​​Akyazı Kuzuluk Orta Mahallesinin başarılı Muhtarı Murat Çakmakçı geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından bazı konularda destek istedi, özellikli olarak hasta vatandaşlarımıza yönelik olan

Akyazı Kuzuluk Orta Mahallesinin başarılı Muhtarı Murat Çakmakçı geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından bazı konularda destek istedi, özellikli olarak hasta vatandaşlarımıza yönelik olan isteklerine hayırseverler de hiç zaman geçirmeden karşılık verdi.

Mahalle Muhtarının destek isteğine sessiz kalmayan bir hayırsever tam otomatik akülü 4 tekerlekli engelli araba hediye ederken, bir başka hayırsever vatandaşta yine engelli vatandaşlarımızın kullanacağı merdiven inme ve çıkma akülü bir sandalye hediye etti.

Yapılan yardımları çok anlamlı bulduğunu ifade eden Kuzuluk Orta Mahalle Muhtarı Murat Çakmakçı, yardım yapan hayırseverlere teşekkür etmeyi de ihmal etmedi ve hayırseverlerden her konuda destek beklediğini bir kez daha tekrarladı.