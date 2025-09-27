Önce yemek yediler sonra belgelerini aldılar

Belediye başkanı Bilal Soykan tarafından geleneksel hale getirilen ve geleneksel hale getirilen bu uygulama nedeniyle Belediye ek binada düzenlenen sade törene isimleri daha evvel belirlenmiş

22-28 Eylül tarihleri arasında kutlanmakta olan Ahilik Haftası nedeniyle Akyazı belediyesi uzun yıllardan beri mesleklerini başarıyla yapan 27 esnafa önce yemek ikramında bulundu sonra da belediye ek binasında düzenlediği sade bir törenle de belgelerini ve hediyelerini verdi.

Belediye başkanı Bilal Soykan tarafından geleneksel hale getirilen ve geleneksel hale getirilen bu uygulama nedeniyle Belediye ek binada düzenlenen sade törene isimleri daha evvel belirlenmiş olan çeşitli konularda esnaflık yapanlara belge ve hediyeleri sade törene katılan protokol üyeleri tarafından verildi.

Düzenlenen törende konuşan belediye başkanı Bilal Soykan, Esnafımızın Ahilik haftasını kutluyorum ve kendilerine hem sağlık ömür hem de işlerinde üstün başarılar temenni ediyorum dedi ve katılımcıları teşekkür etti.

Ahilik haftası nedeniyle düzenlenen törene Kaymakam Mustafa İkbal Eşki, Başsavcı Hüseyin Aşık, Ak Parti ve MHP İlçe başkanları, Daire Müdürleri, STK başkanları, Muhtarlar Derneği başkanı ve mahalle muhtarları ile belge alacak olan esnaflar katıldı.