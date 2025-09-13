CHP AKYAZI'DA KONGRE MUSTAFA SAĞIR GÜVEN TAZELEDİ

CHP Sakarya’da ilk kongresini Akyazı’da yaptı. Sosyal Gelişim Merkezinde gerçekleşen kongrede divan başkanlığını eski İl Başkanı ve Parti Meclisi Üyesi Ecevit Keleş yaptı.

CHP Sakarya’da ilk kongresini Akyazı’da yaptı. Sosyal Gelişim Merkezinde gerçekleşen kongrede divan başkanlığını eski İl Başkanı ve Parti Meclisi Üyesi Ecevit Keleş yaptı.

Kongrede İlçe başkanı Mustafa Sağır, Kadın Kolları başkanı Sevil İltaş Çelikbaş ve toplantının sunuculuğunu da yapan Gençlik Kolları başkanı Sertaç Uluköylü de yönetim kurulu üyeleri ile birlikte güzel bir ev sahipliği yaptılar.

CHP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt kongrenin şeref misafiriydi. Yaptığı etkili konuşma toplantıya adeta damgasını vurdu v e konuşması sık sık partililer tarafından alkışlarla kesildi.

CHP Akyazı İlçe kongresine İl Başkanı Oğuzcan Curoğlu, Kadın Kolları İl başkanı Azize Çeroğlu, İl yönetimi, civar İlçe başkan ve yönetimleri, Partili Meclis Üyeleri, bazı Siyasi Partilerin İlçe başkanları ve yöneticileri, STK başkanları, Muhtarlar Derneği başkanı Ahmet Savaş ve bazı Mahalle Muhtarları ile partililer ve delegeler katıldı.

Kongre saygı duruşu ve istiklal marşının söylenmesi ile başladı. Ankara Keçiören İlçe kongresine katılacak olan CHP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt kürsüye geldi ve yaptığı etkili konuşma ile kongreye damgasını vurmayı başardı ve konuşması da partililer ve salonu dolduranlar tarafından sık sık yaptıkları alkışlarla kesildi. Sizlere Genel başkanımız Özgür Özel, Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu ve suçsuz yere cezaevinde yatmakta olan belediye başkanlarımız ve bürokratlarımızın özel selamlarını getirdim diye başladığı konuşmasını Ne Mutlu Türküm Diyene diyerek tamamladı.

Enginyurt’un salondan ayrılmasının ardından Faaliyet ve Hesap Raporları İlçe başkanı Mustafa Sağır tarafından okundu ve divan başkanı da yaptırdığı oylama ile raporlar Genel Kurul tarafından oybirliğiyle kabul edildi ve yönetim kurulu ibra edildi.

Dilek ve temennilerde söz alan Serdivan ve Büyükşehir Belediye Meclisi üyesi Şaban Kaludra, İl Kadın Kolları başkanı Azize Çeroğlu ve İl Başkanı Oğuzcan Curoğlu ve son olarak da divan başkanı parti meclisi üyesi Ecevit Keleş birer konuşma yaptılar.

Konuşmaların ardından İlçe Seçim Kurulunun gözetimi altında delegeler oylarını kullandı. Tek listeyle girilen seçimde şu andaki başkan Mustafa Sağır bir kez daha göreve seçilerek güven tazelemiş oldu. Delegeler ayrıca 14 yönetim kurulu asıl, 14 yönetim kurulu yedek ve 24 de İl delegesini verdikleri oylarıyla belirlediler.

Tekrar CHP Akyazı İlçe başkanı seçilen ve İlçe Seçim Kurulunun da sonuçları açıklamasının ardından kürsüye gelerek bir teşekkür konuşması yaptı. Kongre toplu resim çekimi ile son buldu.