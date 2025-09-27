Yüzlerce Akyazılı Gazze için Filistinlilere destek verdi

İnsanlık suçu işlenen ve insanlık dramı yaşanan Gazze’ye destek amaçlı olarak Akyazı belediyesi tarafından düzenlenen “Bir Umut bir Dua, karanlıktan aydınlığa” temalı geceye yüzlerce Akyazılı katıldı. Geceye

İnsanlık suçu işlenen ve insanlık dramı yaşanan Gazze’ye destek amaçlı olarak Akyazı belediyesi tarafından düzenlenen “Bir Umut bir Dua, karanlıktan aydınlığa” temalı geceye yüzlerce Akyazılı katıldı. Geceye katılan ve Filistinlilere dualarını gönderen Akyazılılar, İsraillileri de lanetlediler ve attıkları sloganlarla da kınadılar.

Kuran-ı Kerim okumasıyla başlayan Filistinlilere destek ve İsraillileri lanetleme gecesi sinevizyon gösterimi ile devam etti. Geceye katılan Sanatçılar Murat Belet ile Ali Erzincanlı da ilahiler o6kudular Akyazılılarda o ilahilere eşlik ettiler.

Çarşı içinde gerçekleşen destek gecesinde konuşan Belediye başkanı Bilal Soykan, Akyazılılar olarak geceye katılarak Filistinlilere olan desteğimizi göstermek istedik. Filistinli kardeşlerimize dualarımızı ve desteklerimizi gönderiyoruz. Türk Milleti olarak mazlumların sesi olmaya, Adalet ve Özgürlük mücadelesine destek vermeye devam edeceğiz dedi. Düzenlenen geceye Kaymakam Mustafa İkbal Eşki, Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Aşık, Siyasi partilerin ilçe başkanları, STK başkan ve temsilcileri, Muhtarlar, bazı daire müdürleri ve ellerinde Türk ve Filistin bayrağı olan Akyazılılar katıldı.

Belediye başkanı Bilal Soykan ile yardımcıları ve belediye personeli gecede ev sahipliği yaptılar.

Akyazı belediyesi geceye katılanlara su, çay ve lokma ikramında bulundu.