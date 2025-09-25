Bilim Şenliğine ilgi büyüktü

​​​​​​​Akyazı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından programlanan Kaymakamlık, Belediye Başkanlığı, İlçe Spor Müdürlüğü ile Gençlik Merkezi Müdürlüğü tarafından da Desteklenen ve güzel bir

Akyazı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından programlanan Kaymakamlık, Belediye Başkanlığı, İlçe Spor Müdürlüğü ile Gençlik Merkezi Müdürlüğü tarafından da Desteklenen ve güzel bir törenle açılışı gerçekleştirilen TUBİTAK 4007 Bilim Şenliğine Akyazılılar büyük ilgi gösterdi.

Spor Kompleksi bahçesinde düzenlenen ve 23-25 Eylül 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilen bilim şenliğine Akyazı genelinde 75 okuldan öğrenciler farklı oturumlarda yer alarak bilim, teknoloji, sanat ve sporun buluştuğu atölyelerde deneyim kazandı.

Şenlik kapsamında öğrenciler; Engelsiz kapı zili, Karanlığı aydınlat ve kendi döner kapını yap gibi elektronik ve teknoloji atölyelerinde üretimler yaptı ve ziyaretçilere çalışmaları ile ilgili bilgiler verdi.

Roket ve Drone atölyelerinde havacılık deneyimleri yaşadı, robotik kodlama ve yapay zeka uygulamalarıyla geleceğin teknolojilerini tanıma fırsatı buldular.

Tahta baskı, 30 kalemle nesne tasarımı ve geri dönüşüm sanat atölyelerinde yaratıcılıklarını ortaya koydular. Mikroskop incelemeleri, kimya deneyleri ve astronomi etkinlikleriyle bilimin farklı yönlerini keşfettiler, zeka oyunları ve spor deneyleri ile bilimsel süreçleri eğlenceli bir şekilde deneyimlediler.

Üç gün boyunca ziyaretçilere açık olan şenlikte öğrenciler, bilim, sanat, teknoloji ve sporu bir arada yaşayarak unutulmaz bir deneyim kazandılar.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Can şenliğin beklenenin de üzerinde ilgi gördüğünü tabiri yerinde olursa adeta seyirci rekorunun kırıldığını belirterek sözlerine şöyle devam etti “ Düzenlediğimiz bu şenlik öğrencilerimizin ufuklarını genişletmek, bilim ve teknolojiye olan ilgilerini arttırmak açısından büyük önem taşımaktadır. Öğrencilerimiz üç gün boyunca ziyarete gelenlere şenliğin amacı, içeriği ve üç gün boyunca gerçekleştirilecek olan atölye çalışmaları hakkında geniş bilgiler vermişlerdir. Düzenlediğimiz bu şenlik amacına fazlasıyla ulaşmıştır” dedi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü açıklamasını şöyle tamamladı “ Akyazı’da ilk olma özelliğini taşıyan bu şenlikte bilim, teknoloji, satan ve spor bir araya gelmiştir. Öğrencilerimiz ve Öğretmenlerimiz Velilere ve ziyaretlerine gelen tüm İlçe halkına unutulmaz deneyim sunmuşlardır. 75 okulumuzun katıldığı şenlikte elektronik, robotik, 3 D tasarım, ahşap atölyeleri, baskı teknikleri ve sanat etkinlikleri, panelle, söyleşiler ve interaktif deneyimler yapılmıştır. Herkese açık olan bu şenliğimize katılan herkese teşekkür ederim”

23 Eylül 2025 Salı günü saat 10.00 da açılışı törenle yapılan TUBİTAK 4007 Bilim Şenliği üç gün devam etti ve 25 Eylül 2025 Perşembe günü saat 17.00 itibarıyla kapatıldı.