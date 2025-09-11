CHP Akyazı Kongreye hazırlanıyor

Sosyal Gelişim Merkezinde yapılması planlanan kongre saat 14.00 de başlayacak ve kongrenin divan başkanlığını bir aksilik olmadığı takdirde CHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt’un yapması bekleniyor.

CHP Akyazı 13 Eylül tarihinde yapacağı kongresine hazırlanıyor.

Sosyal Gelişim Merkezinde yapılması planlanan kongre saat 14.00 de başlayacak ve kongrenin divan başkanlığını bir aksilik olmadığı takdirde CHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt’un yapması bekleniyor.

CHP İlçe başkanı Mustafa Sağır, beraberinde ilçe ikinci başkanı Haldun Kavasoğlu ve Gençlik Kolları başkanı Sertaç Uluköylü olduğu halde İnternet Sitesi Ofisimizi ziyaret ederek yapacakları kongre ile ilgili davetiyelerini bıraktılar ve davetlerini yaptılar.

Büyük bir ihtimalle tek listeyle girilecek olan seçimlerde şu anda başkanlık yapan Mustafa Sağır’ın tekrar seçilerek güven tazelemesi bekleniyor.

13 Eylül 2025 Cumartesi günü yapılacak olan kongrede CHP’li delegeler başkanla birlikte 14 yönetim kurulu asıl ve 14 yönetim kurulu yedek üyeyle birlikte 24 de İl delegesi seçecek.