Ankara’da Akyazı rüzgarı esti

​​​​​​​Akyazı Mahalle Muhtarları, AKP İl başkanı Yunus Tever, Belediye başkanı Bilal Soykan, Eski belediye başkanı ve yine eski Milletvekili

Recep Yıldırım, AKP İlçe başkanı Mesut Ekrem, Muhtarlar Derneği başkanı ve Yeniorman Mahalle Muhtarı Ahmet Savaş birlikte Ankara’ya günü birlik gidip geri döndüler.

Ankara ziyaretlerinde Akyazılı Muhtarlar Meclise girdiler, AKP Grup toplantısına katıldılar, bazı Bakanlar ve Sakarya Milletvekilleri ile görüşüp dertlerini ve isteklerini anlattılar.

Akyazı Mahalle Muhtarları yapılan Ankara ziyaretinin yararlı geçtiğini ifade ettiler ve kendilerine ev sahipliği yapanlara teşekkür ettiler.

Bu arada İl Başkanı Yunus Tever ve belediye başkanı Bilal Soykan, ekipten ayrılarak Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumak ve Türk-İş Başkanı Ergün Atalay’la ayrı ayrı görüştüler.