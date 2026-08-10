TRAC SAKARYA ŞUBESİNDE GENEL KURUL: BAŞKAN TAHİR YURT GÜVEN TAZELEDİ

​​​​​​​Kısa adı TRAC olan Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyetinin Sakarya Şubesi 11. Olağan Genel Kurul Toplantısı yapıldı.

Kısa adı TRAC olan Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyetinin Sakarya Şubesi 11. Olağan Genel Kurul Toplantısı yapıldı.

Cemiyetin Selman Dede tesislerindeki binasında Divan Başkanı İlhan Durgut Başkanlığında yapılan genel kurul toplantısında tek liste ile aday olan eski başkan Tahir Yurt ve ekibi yeniden seçilerek güven tazeledi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının söylenmesi ile başlayan kongrede faaliyet, Hesap, denetleme kurulu raporları okunarak yapılan oylamada raporlar kabul edilerek yönetim kurulu ibra edildi.

Yapılan seçimlerde yönetim kurulu şu isimlerden oluştu.

Tahir Yurt (Başkan) Serdar Sezgin Kadir Gültekin Gökcan Ateş Hazar Kent

Dilek ve temennilerde söz alan üyeler “Bugün gerçekleştirilen Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti (TRAC) Sakarya Şubesi kongre seçimi sonucunda göreve seçilen başkanımızı ve yönetim kurulu üyelerimizi gönülden tebrik ediyoruz.

Yeni yönetimin; amatör telsizcilik ruhunu daha da güçlendireceğine, birlik ve dayanışmamıza katkı sağlayacağına, şubemizi başarılı projelerle geleceğe taşıyacağına yürekten inanıyoruz.

Bu güzel göreve talip olarak emek veren tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyor; seçilen başkanımıza ve yönetim kurulumuza yeni görevlerinde başarılar diliyoruz.” Şeklinde yeni yönetime desteklerini açıkladılar.

Seçimlerin açıklanmasının ardından söz alan Başkan Tahir Yurt “İyi dilekleriniz ve tebrikleriniz için her birinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Değerli TRAC Sakarya Şubesi Üyeleri ve gönüllüleri yeni Yönetim Kurulumuz camiamıza hayırlı olur inşallah” şeklinde konuştu.