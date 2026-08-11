Akyazı Milli Eğitime Bir vefa ziyareti ve iki ayrılık

​​​​​​​Akyazı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde 2014/2020 yılları arasında Şube Müdürü olarak görev yaptıktan sonra tayinen Akyazı’dan ayrılan Tahsin Karakaya, yaz tatilini de fırsat

bularak geldiği Akyazı’da eski Müdürü Hasan Can’ı makamında ziyaret etti.

Eski günlerin yad edildiği bu ziyarete çok memnun kaldığını ifade eden Müdür Can, eski Şube Müdürü Karakaya’ya bu ziyareti için teşekkür etti ve kendisine bundan sonraki görevlerinde başarı dileklerini sundu.

Akyazı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde yapılan ziyaretin aksine yine ayrılanlar vardı. Müdür Can, tayin olmaları nedeniyle kurumlarından ayrılacak olan Özkan Altunkaya ve Şeyma Solak Gülmez için sade ama anlamlı bir veda günü düzenledi.

Kuruma verdikleri katkılardan ötürü birer teşekkür plaketi de veren İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Can, her iki personeline de kurumda bulundukları süre içinde verdikleri katkıları için bir kez daha teşekkür etmeyi ihmal etmedi.