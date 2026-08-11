Akyazı’nın Ağır Topları Bir Araya Geldi

​​​​​​​Akyazı Belediye başkanı Bilal Soykan, Akyazı Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Sadi Ömercikoğlu, Ziraat Odaları Sakarya İl Koordinasyon Kurulu ve Akyazçı Ziraat ve

Akyazı Belediye başkanı Bilal Soykan, Akyazı Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Sadi Ömercikoğlu, Ziraat Odaları Sakarya İl Koordinasyon Kurulu ve Akyazçı Ziraat ve Ticareat Borsası başkanı Ali Şener Bayraktar, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, Akyazı Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Sağlık Hizmetleri Yüksekokulu Dekanı Prof. Dr. Feride Taşkın Yılmaz bir araya gelip Akyazı için yapmaları gerekenleri konuştular.

Akyazı Ticaret ve Sanayi Odası başkanı Sadi Ömercikoğlu’nun ev sahipliği yaptığı toplantıda konuşmacılar ve katılımcılar özellikle ticaret anlamında, Ziraat konularında, Belediye bakımından ve eğitim konusunda daha ileri nasıl gidilebilir ve neler yapılmalıdır şeklinde karşılıklı bilgi alışverişinde bulundular.

Akyazı’nın ağır toplarının bu bir araya gelişleri İlçede memnuniyet yarattı.