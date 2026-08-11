YAĞAN YAĞMUR KAZA GETİRDİ 3 YARALI VAR

​​​​​​​Akyazı’da yağışlar nedeniyle kaygan hale gelen yolda dün gece meydana gelen kazada otomobil yoldan çıktı ve araçta bulunan 3 kişi yaralandı.

Akyazı’da yağışlar nedeniyle kaygan hale gelen yolda dün gece meydana gelen kazada otomobil yoldan çıktı ve araçta bulunan 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Akyazı’ya bağlı Şerefiye ve Reşadiye Mahallesi arasında meydana geldi. Yağmurun etkisiyle kayganlaşan yolda seyir etmekte olan bir otomobil sürücüsünün kontrolünden çıktı ve araç savruldu.

Otomobilin içinde bulunan 3 kişi kazayı yaralı olarak hafif şekilde atlattılar. Hastaneye sevk edilen yaralıların iyi oldukları öğrenildi. Jandarmada kazayla ilgili inceleme başlattı.