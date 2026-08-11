İlçe Milli Eğitim Müdüründe dur durak yok

​​​​​​​2025-2026 Eğitim ve Öğretim yılının tamamlanması ve bu nedenden ötürü okulların kapanması ve İlçe Milli Eğitim olarak işlerinin eskiye oranla azalmasını fırsat bilen Akyazı İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan, Okulların

2025-2026 Eğitim ve Öğretim yılının tamamlanması ve bu nedenden ötürü okulların kapanması ve İlçe Milli Eğitim olarak işlerinin eskiye oranla azalmasını fırsat bilen Akyazı İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan, Okulların 2026-2027 Eğitim ve Öğretim yılına nasıl hazırlandıklarını yerinde görmek için İlçe Merkezindeki okulları tek tek gezmeye başladı.

Bu gezmesinde okul müdür veya diğer yöneticilerle de bir ayara gelen, onların sorunlarını dinleyen ve çözümü konusunda idarecilere destek veren İlçe Milli Eğitim Müdürü, yeni Eğitim ve Öğretim yılına Akyazı olarak sorunsuz girmeye özel gayret gösteriyor.

Okul Müdür ve İdarecileri de yapılmakta olan bu ziyaretlerden memnun kaldıklarını belirterek, bizde bu ziyaretler nedeniyle Okullarımıza gelen Müdürümüze isteklerimizi anlatıyor ve kendilerinden isteklerimiz doğrultusunda destek

beklediğimizi ifade etme imkanı buluyoruz açıklaması yapıyorlar.