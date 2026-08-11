Kuzuluk Orta Mahalle Muhtarı Çakmakçı’dan Uyarı Geldi

​​​​​​​Akyazı Kuzuluk Orta Mahalle Muhtarı Murat Çakmakçı’dan fındık üreticileri uyarı geldi. Çakmakçı’nın hırsızlıkla ilgili olan bu uyarısı üreticiler tarafından dikkate değer bir uyarı olarak

Akyazı Kuzuluk Orta Mahalle Muhtarı Murat Çakmakçı’dan fındık üreticileri uyarı geldi. Çakmakçı’nın hırsızlıkla ilgili olan bu uyarısı üreticiler tarafından dikkate değer bir uyarı olarak değerlendirildi ve mutlaka uyulmasının zaruri olduğu fikrinde de birleştiler.

Ora Mahalle Muhtarı Çakmakçı’nın uyarısı şöyle “ Malumunuz bir fındık hasan zamanı daha gelmiştir. Rabbimiz herkese hayırlı bereketli mahsüller nasip etsin. Bu arada bir uyarıda yapmam lazım. Fındık dalında çalınması en kolay mahsullerden biridir. O yüzden hırsızların çalmalarına fırsat vermemek için fındıklarımızı daima kontrol altında tutalım. Ayrıca, başkasının yerine mal sahibine sormadan kesinlikle girmeyelim. Toplanmış fındıklık olsa bile başak yapmak için dahi olsan yine girmeyelim. Sormadan girilmesi halinde alınanlar haramdır ve kul hakkıdır. En küçük bir şikayet halinde suçlu duruma düşersiniz. O nedenle hem ürünlerimizi

koruyalım hem de başkasının yerlerine asla girmeyelim. Sonra ki, ahlar vahlar bir işe yaramaz