MHP’DE KONGRE SOYHAN SOFUOĞLU GÜVEN TAZELEDİ

​​​​​​​Akyazı MHP İlçe kongresi yapıldı. Sosyal Gelişim Merkezi salonunda yapılan ve tek listeyle girilen seçimlerde eski başkan Soyhan Sofuoğlu tekrar seçilerek güven tazelemiş oldu.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının söylenmesi ile başlayan kongre, Ülkücü hareket ve MHP’yle ilgili olarak hazırlanan kısa bir sinevizyon gösterimiyle devam etti.

MHP Sakarya Milletvekili ve MYK Üyesi Muhammet Levent Bülbül tarafından yönetilen kongre de Enver Alkan, Ahmet Birinci, Ergün Öztürk ve Sema Balaban divanda Bülbül’e yardımcı ve divanı oluşturan isimler oldular.

Gündem maddelerine geçilmeden önce divan başkanı MYK Üyesi ve Sakarya Milletvekili Bülbül, Genel başkanları Devlet Bahçeli’nin kongreye gönderdiği mesajı okudu ve o mesaj büyük alkış aldı.

Gündem gereğe Faaliyet raporunu Mustafa Aktaş, Mali raporu ise Şerife Özen okudu. Daha sonra divan başkanı gündemin 6 ncı maddesi ile 8 nci maddesini birleştirilmesini kongrenin oylarına sundu ve oy birliğiyle kabul edilince Kongrede ilk konuşmayı İlçe başkanı ve yeniden tekrar bu göreve seçilen Soyhan Sofuoğlu yaptı.

Sofuoğlu, 16.08.2023 ile 31.07.2026 arasında yönetim olarak yaptıklarını anlattı ve bu süre içinde sıkmadık el girmedik ev bırakmadık dedi ve arkadaşları ile İl yönetimine ve Milletvekilini de destekleri için teşekkür etti.

Daha sonra kürsüye MHP Sakarya İl başkanı Oğuz Alkaş geldi. Alkaş, kongre üyelerine MHP’nin durumunu anlattı ve Ocak başkanlığından İlçe başkanlığına kadar verilen her görevi başarıyla yapan ve Akyazı’da çok iyi hizmetlere imzasını atan ve bugünde seçilmesi muhtemel olan Soyhan Sofuoğlu’nu tebrik etti ve bir kez daha kendisine ve ekibine başarılar diledi ve İl teşkilatı olarak her konuda onlarla beraber ve destekçileriyiz dedi.

Son konuşmayı divan başkanı da olan MYK Üyesi ve Sakarya Milletvekili Muhammet Levent Bülbül yaptı.

Cumhur ittifakının ülkeyi yönetmesinden tutunda terörsüz Türkiye’ye kadar her konuda geniş bilgiler verdi. Bu yıl seçim yok diyen Bülbül, seçimlerin belirlenen tarihte yapılacağını söyledi ama biz MHP olarak yarın seçim olacakmış gibi de seçime hazırız demeyi de ihmal etmedi.

Bataklığı kuruttuk

Yaptığımız çalışmalarla terörsüz Türkiye’ye kavuşmak için çaba gösterdiklerini ve silahların bırakılması ile var olan paravan konumunda olan PKK terör örgütünden kurtulduklarını ve böylece “bataklığı kuruduğunu” söyleyen Milletvekilli, MYK Üyesi ve divan başkanı Levent Bülbül, sıkıntılarımız var, bu sıkıntıları el birliğiyle geride bırakacağız, her şeyin başında geçim sıkıntısının olduğunu biliyoruz, rahat geçinmek için sıkıntılardan mutlaka kurtulmamız lazım. Cumhur ittifakı olarak

kurtuluşumuz için özel bir gayretin içerisindeyiz dedi.

Savunma Sanayimizin güçlü bir hale geldiğinden bahseden Levent Bülbül, biz bunları savaşmak için değil, huzurumuz için bu güçlenmeyi gerçekleştiriyoruz. İşin aslına baktığımızda bir Senaryo yazılıyor, şayet bir Senaryo yazılacaksa, o Senaryoyu biz yazarız. Şayet söz söylenecekse binde biz o sözü söyleriz dedi.

15 Temmuz kalkışmasından bahseden Bülbül, Türkiye’nin inişli çıkışlı durumunu MED-CEZİR olayına benzetti ve ortalıktan çekiliyoruz gibi görünüyorsak da biz en kısa zamanda MED gibi yükselişe geçeceğiz ifadelerini kullandı ve sözlerini “Gelecek Türkiye’nindir. Gelecek Milletindir” sözleri ile konuşmasını tamamladı.

Yapılan kongreye Milletvekili ve İl başkanının dışında, eski Milletvekili Zihni Açba, AKP İlçe başkanı Mesut Ekrem ve yöneticilerinden bazıları, Akyazı belediye başkanı Bilal Soykan, Taraklı belediye başkanı İbrahim Pilavcı, eski Hendek

belediye başkanı Turgut Babaoğlu, eski İl başkanı Ahmet Ziya Akar, Levent Bülbül’ün babası Muharrem Bülbül, AKP İl başkan yardımcısı Emre Tan, ATSO Başkanı Sadi Ömercikoğlu, Ziraat Odası başkanı Ali Şener Bayraktar, ASKF Başkanı Yaşar Zımba, Sendikacılar, çeşitli kurumların başkanları, Oda başkanları, Muhtarlar Derneği başkanı Ahmet Savaş ve Mahalle Muhtarları, Şehit Furkan Çelik’in babası Yunus Çelik, Delegeler ve kalabalık dinleyici katıldı.

Tek listeyle girilen seçimlerde Soyhan Sofuoğlu tekrar MHP Akyazı İlçe başkanı seçildi.

SEÇİLEN YÖNETİM KURULU VE DELEGELER ŞÖYLE: