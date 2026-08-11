 “ Ticaret Ahlakını ve Sorumluluğunu asla unutmayınız”

​​​​​​​Akyazı Madeni Sanatkarlar Odası başkanı ve SESOB Başkan Vekili Sezgin Durmuş’tan tüm esnafa çok önemli uyarılar geldi.

Akyazı Madeni Sanatkarlar Odası başkanı ve SESOB Başkan Vekili Sezgin Durmuş’tan tüm esnafa çok önemli uyarılar geldi.

Başkan Durmuş esnaflara şöyle seslendi “ Yaz döneminde yurt dışından ülkemize gelen vatandaşlarımız, bu gelişlerinde hem hasret gideriyorlar hem de memleketlerinde ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla İl ve İlçelerimizi ziyaret ediyorlar. Bu ziyaretler Esnaflarımız için çok önemli bir hareketlilik oluştururken, aynı zamanda da Ülkemizin ticari ahlakını yansıtma sorumluluğunu da beraberinde getirmektedir. Akyazı Madeni Sanatkarlar Odası ve SOSOB olarak bütün esnaf ve sanatkarlarımızı yurt dışından olsun, yurt içinden olsun gelen misafirlerimize karşı dürüst, adil ve şeffaf olmaya davet ediyoruz. Hiçbir müşterimize yurt dışında yaşıyor ve dövizle

gelir elde etmesi nedeniyle fahiş fiyat uygulanmamalıdır. Kısa vadeli kazanç düşüncesiyle yapılan bu tür uygulamalar , sadece müşterilerimizin güvenlerini zedelemekle kalmaz, esnafımızın itibarına, şehrimizin ticaretine ve ülkemizin güvenliğine de zarar verir. Esnaf ve Sanatkarlarımızın en büyük sermayeleri güven, dürüstlük ve müşteri memnuniyetidir. Kalıcı kazanç kaliteli hizmet, uygun fiyat ve güler yüzle kazanılır. Bu anlayışla, tüm üyelerimizin ticari faaliyetlerinde ahlaki değerlere bağlı kalarak hareket edeceğine olan inancımız tamdır. Özellikle yurt dışından gelen vatandaşlarımızın Ülkemizden güzel izlenim ve düşüncelerle ayrılmaları hem Esnafımız, hem Akyazı ve diğer İlçelerimiz hem de Sakarya’mız ve diğer İllerimiz büyük bir kazanım olacaktır.”