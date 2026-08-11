Tik Tok’tan tehdit etti hapsi boyladı

​​​​​​​Akyazı’da ilginç bir olay yaşandı. Tik Tok üzerinden “Bak Dalgana” isimli kullanıcı ile Devlete ve Polise yönelik tehditler

Akyazı’da ilginç bir olay yaşandı. Tik Tok üzerinden “Bak Dalgana” isimli kullanıcı ile Devlete ve Polise yönelik tehditler ve hakaretler içeren paylaşımlar yaptığı belirlenen İ.D. yapılan operasyon sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Akyazı Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin tamamlanmasının ardından şüpheli şahıs çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Evinde yapılan aramalarda da uyuşturucu ve uyuşturucu ile ilgili çeşitli maddeler bulundu.

Pişmanım dedi

Şüpheli İ.D. polis otosuna götürülürken gazetecilerin “Emniyet güçlerine yönelik tehdit ve hakaretler için” ne diyorsunuz soruların şüpheli İ.D. “AIkollüydüm. Pişmanım” şeklinde cevap verdi.

Şüpheli tutuklanarak ceza evine gönderilirken olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü de açıkland