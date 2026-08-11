HAYIRSEVER İŞ ADAMINDAN 24 DERSLİKLİ ORTA OKUL

​​​​​​​Akyazı İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Can, temeli atılan ve yapımına başlanan hayırsever iş insanı Orhan Kocabıyık tarafından yaptırılacak olan 24 derslikli Ortaokul inşaatına giderek,

Akyazı İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Can, temeli atılan ve yapımına başlanan hayırsever iş insanı Orhan Kocabıyık tarafından yaptırılacak olan 24 derslikli Ortaokul inşaatına giderek, sürmekte olan çalışmaları yerinde izledi ve yetkililerden çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

Sürmekte olan binanın hizmete girmesiyle birlikte İlçemize büyük değer katacak olan okulumuz inşaatının en kısa zamanda tamamlanması hepimizin en büyük dileklerinden biridir diyen İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Can, iş insanı Orhan Kocabıyık’a eğitime yaptığı bu katkısından dolayı teşekkür etti