ALAAĞAÇSPOR’A EVİNDE AĞIR DARBE

​​​​​​​Akyazı’nın güzide takımlarından Alaağaçspor da kötü sonuçlar devam ediyor. Ligin alt sıralarına demir atan takımız bu hafta da konuk ettiği Kazımpaşa karşısında hiçbir varlık gösteremedi ve rakibinden tam 5 gol yedi. 1-5

Oyunun ilk dakikaları karşılıklı akınlarla geçti. Maçın ilerleyen dakikalarında Kazımpaşa oyuna ağırliğini koydu. İlk yarının 45+2. Dakikasında Bünyamin’le kazandığı golle ilk yarıyı önde kapadı.

Maçın ikinci yarısında 54 ve 63. Dakikalarında biri penaltıdan olmak üzere Kaptan Utku ile 2 gol daha atınca 3-0 öne geçti.  Dk. 65 te Alaağaçspor  Ensarla bir kazanınca durum 3-1 oldu. Dakika 70 te Bu defa Bünyamin Eyüp’ün ayağından bir gol daha kazandı. 4-1

Maçın bu sonuçla tamamlanması beklenirken 90+4 te Kazımpaşa santrası yapılmayan bir gol daha kazanınca maç Kazımpaşa’nın 5-1 galibiyeti ile tamamlandı.

SAHA: Akyazı Suni çim

HAKEMLER: Oğuzhan Çalışkan- Eyüp Süleymen- Bertuğ İlker

ASAKYAZISPOR: Ömer** Nurullah** Selim** Nur** (Okan**) Abdülsamet** (Batuhan**) Mehmet** Ömer A.** Alper**(Efe**) Batuhan A.** (Yavuz**) Emirhan** Ensar**

ANTRENÖR: Abdülkadir Ölker

KAZIMİYESPOR:  İsmail** Eyüp***(Ensar***) Bünyamim** Mehmet F.**) Ramazan*** Volkan*** (İlker**) Eyüp K.** (Kazım**) Berat*** Yusufcan** (Çağatay**) Utku*** Ömer** Bayram**

ANTRENÖR: Murat Dinçer Cesur

Alınan bu kötü sonuçlardan sonra Alaağaçspor iyice dibe vurdu. Alaağaç seyircisi de takımlarından ümidi kesmiş olmalı ki maçta tribünler bomboştu.  

