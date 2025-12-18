Sakarya Küçük Kızlar Voleybol Süper Ligi’nde Şampiyon ASAŞ!

​​​​​​​Sakarya Küçük Kızlar Voleybol Süper Ligi’nde heyecan dolu dörtlü final müsabakaları sona erdi. Büyük bir mücadeleye sahne olan final grubunda ASAŞ Kız Voleybol Takımı, sergilediği üstün

Sakarya Küçük Kızlar Voleybol Süper Ligi’nde heyecan dolu dörtlü final müsabakaları sona erdi. Büyük bir mücadeleye sahne olan final grubunda ASAŞ Kız Voleybol Takımı, sergilediği üstün performansla şampiyonluğa ulaşarak Sakarya’nın gururu oldu.

Antrenör Ayhan Muşmuloğlu yönetiminde sahaya çıkan Akyazı temsilcisi ASAŞ, güçlü rakipleri Serdivan Belediyesi Spor, Marmara Yıldızlar Spor ve Yenikent Spor Kulübünü geride bırakarak kupayı kaldırdı. Disiplini, takım ruhu ve mücadele azmiyle dikkat çeken genç sporcular, alkışı sonuna kadar hak etti.

Bu büyük başarıyla birlikte ASAŞ Kız Voleybol Takımı, ilimizi bölge müsabakalarında temsil etme hakkını kazandı. Bölge şampiyonasını da zirvede tamamlarsa, genç sultanlar Türkiye Şampiyonası’na katılma hakkı elde edecek.

Geleceğin yıldızlarını yetiştiren ASAŞ, altyapıdaki başarısını bir kez daha kanıtlarken; sporcuları, teknik ekibi ve emeği geçen herkes Sakarya voleyboluna umut verdi.

Şampiyon ASAŞ’ı yürekten tebrik ediyor, bölge müsabakalarında başarılar diliyoruz.