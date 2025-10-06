Akyazı Asayiş
Giriş Tarihi : 06-10-2025 17:49

Akyazı’da kız meselesi yüzünden Bıçaklı kavga

Akyazı Yeni Cami mevkiinde dün akşam meydana gelen ve kız meselesi yüzünden çıktığı tahmin edilen kavgada bir genç bıçakla yaralandı.

Bir genç o kavgada bıçaklandı

Bıçakla yaralanan E.K. adlı genç olay mahalline gelen sağlık ekibi tarafından ilk müdahalenin ardından tedavi için Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Önce kimliği belirlenen saldırgan F.E. güvenlik güçleri tarafından kısa zamanda yakalanarak gözaltına alındı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

 

 

