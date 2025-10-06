Akyazı’da kız meselesi yüzünden Bıçaklı kavga
Bir genç o kavgada bıçaklandı
Akyazı Yeni Cami mevkiinde dün akşam meydana gelen ve kız meselesi yüzünden çıktığı tahmin edilen kavgada bir genç bıçakla yaralandı.
Bıçakla yaralanan E.K. adlı genç olay mahalline gelen sağlık ekibi tarafından ilk müdahalenin ardından tedavi için Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Önce kimliği belirlenen saldırgan F.E. güvenlik güçleri tarafından kısa zamanda yakalanarak gözaltına alındı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.