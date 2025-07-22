Akyazı’da İkincisi Düzenlenen “Sağlık Sokağı” Etkinliği Yoğun İlgi Gördü

​​​​​​​Akyazı İlçe Sağlık Müdürlüğü’nün öncülüğünde, Yeşilay Sakarya Şube Yönetim Kurulu Üyesi Uzman Dr. Şeyda TOK’un katılım sağladığı Akyazı Belediyesi, Türk Kızılay’ı ve Türkiye Yeşilay Sakarya Şubesi iş birliği ve

Akyazı İlçe Sağlık Müdürlüğü’nün öncülüğünde, Yeşilay Sakarya Şube Yönetim Kurulu Üyesi Uzman Dr. Şeyda TOK’un katılım sağladığı Akyazı Belediyesi, Türk Kızılay’ı ve Türkiye Yeşilay Sakarya Şubesi iş birliği ve üniversite öğrenci topluluklarının katılımıyla düzenlenen “Sağlık Sokağı” etkinliği, halkın yoğun ilgisiyle gerçekleşti.

Halk sağlığı sokağa taşındı.

Akyazı ilçe merkezinde kurulan stantlarda vatandaşlara ücretsiz olarak:

* Boy-kilo ölçümü, vücut kitle indeksi değerlendirmesi,

* Kan şekeri ve tansiyon ölçümleri,

* Diyabet ve hipertansiyon taramaları,

* Heimlich manevrası uygulamalı eğitimi ve temel ilk yardım bilgileri,

* Meme kanseri farkındalığı için bilgilendirme,

* KETEM tarafından kanser erken teşhisi için taramaları ile ilgili bilgilendirmeler sunuldu.

Ayrıca, sağlıklı yaşam tarzının teşviki için bilgilendirme stantlarında:

* Dengeli beslenme ve fiziksel aktivitenin önemi,

* Bağımlılıklarla mücadele yolları (sigara, alkol, madde bağımlılığı),

* Toplumda ilk yardım farkındalığı gibi konularda eğitim verildi.

Sivil toplum ve gençlik el ele Etkinlik;

* Sağlıklı ve Hareketli Yaşam Topluluğu,

* Sağlıklı Yaşam ve Bağımlılıkla Mücadele Öğrenci Topluluğu,

* İyilik Gönüllüleri Öğrenci Topluluğu,

* İlk ve Acil Yardım Topluluğu,

* Öğrenci Hemşireler Derneği öğrencilerinin katkılarıyla gerçekleşti. Türkiye Yeşilay Cemiyeti ise bağımlılıkla mücadele standı ve bilgilendirici materyallerle sahadaydı. Türk Kızılay’ı ise ilk yardım bilgilendirmeleri ve sosyal destek çalışmalarıyla etkinlikte aktif rol aldı.