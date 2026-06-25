Akyazı lçe Spor Müdürü Kodalak başkan Soykan’ı ziyaret etti

Geçtiğimiz günlerde yapılan görev değişikliği sonrası Akyazı İlçe Spor Müdürlüğüne atanan Recep Kodalak, kendisine yapılan “hayırlı olsun” ziyaretlerinin ardından şimdide kendisi iade-i ziyaretlerine başladı.
İlk ziyaretlerinden birini yaptığı Belediye başkanı Bilal Soykan’la İlçenin sporla ilgili hususlarında karşılıklı olarak bilgi alışverişi yaptık diyen Kodalak, yaptığım bu ziyaret hem iade-i ziyaretti, hem de aynı ziyaretin içinde yaptığımız işlerle ilgili olarak karşılıklı olarak bilgilendirme ziyareti oldu açıklaması yaptı.