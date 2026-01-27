Bu turnuvanın kaderi bu Her yıl şampiyon değişiyor

​​​​​​​Yahya Özkurt 10. Akyazı Bilardo şampiyonasında Ali Demirelli finalde Şaban Bulut’u yenerek bu yılın şampiyonu oldu.

Yahya Özkurt 10. Akyazı Bilardo şampiyonasında Ali Demirelli finalde Şaban Bulut’u yenerek bu yılın şampiyonu oldu.

Platin salonunda oynanan ve 80 bilardocunun katıldığı 4 top bilardo turnuvası yaklaşık 2 ay sürdü. Turnuvanın şampiyonu olan Ali Demirelli kupasını final maçını izleyen Derince Kaymakamı Mustafa Demirelli’nin elinden alırken yaptığı açıklamasında Demirelli “gelecek yılın turnuvasını da iple çekiyorum. Amacım gelecek yılki turnuvanın da şampiyonu olmak dedi.

Final maçı Akyazı Kızılay Şube başkanı Mustafa Birincioğlu tarafından profesyonellere taş çıkartırcasına büyük bir başarıyla yönetilmesi izleyenlerden büyük alkış almasına neden oldu.

Turnuvanın sonunda geçen yılın birincisi Recep Hacıeyüpoğlu’nun 3.turda elenmesi büyük bir sürpriz olarak değerlendirildi.

Düzenlenen turnuvada Ali Demirelli şampiyon okurken, ikinciliği Şaban Bulut, 3.cülüğü de Ali Bulama ve Şeref Atmaca aldılar.