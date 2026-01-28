ÖĞRENCİ-SANAYİCİ EL ELE PROJESİNDE 2.YIL BAŞLIYOR

​​​​​​​ Geçtiğimiz yıl 1.si gerçekleşen Öğrenci Sanayici el ele projesinin 2. Si Şubat ayında tekrar hayata geçiriliyor.

Geçtiğimiz yıl 1.si gerçekleşen Öğrenci Sanayici el ele projesinin 2. Si Şubat ayında tekrar hayata geçiriliyor.

Akyazılı İş adamı Ali Koç’un ortaya koyduğu Kamu oyunda büyük ilgi uyandıran projeye göre geçtiğimiz yıl ilki gerçekleştirilen ve mesleğe yatkın ortaokul öğrencileri tarafından büyük ilgi gören proje ile öğrenciler yerelde faaliyet göstermekte olan sanayi kuruluşlarının üretimlerini yerinde izleyerek meslek bilinci kazanıyorlar. Sanayi kuruluşlarında bazı uygulamalara da katılarak el becerilerini de geliştirme fırsatı buluyorlar.

Bu yıl yapılacak ziyaretlere Akyazı İnönü, Atatürk, Cumhuriyet, Akyazı İ.H.O, Paris ve TOBB Hüsamettin Bayraktar Orta Okullarından seçilen 20 şer kişilik guruplarla katılacaklar.

Gurupların Ziyaret edecekleri sanayi kuruluşları ve tarihleri ise şöyle: