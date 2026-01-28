  • Anasayfa
Akyazı Spor
Giriş Tarihi : 28-01-2026 21:42

AKYAZI GENÇLİK VE SPOR MÜDÜRLÜĞÜ AYAK TENİSİ YARIŞMASI DÜZENLİYOR

Akyazı Gençlik ve Spor Müdürü Adem Altun Ayak Tenisi Turnuvası düenlendiğini bir duyuru ile kamuoyuna duyurdu.

Açıklama şöyle;

Sakarya Akyazı Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından Ayak Tenisi Turnuvası düzenlenecektir.

Turnuvaya katılmak isteyen sporcular, 26 Ocak - 5 Şubat 2026 tarihleri arasında

Akyazı Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğüne başvuruda bulunabileceklerdir.

Turnuva aşağıdaki kategorilerde gerçekleştirilecektir:

Gençler (15–35 Yaş)

Büyükler (35 Yaş Üstü)

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

 

