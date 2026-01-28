AKYAZI GENÇLİK VE SPOR MÜDÜRLÜĞÜ AYAK TENİSİ YARIŞMASI DÜZENLİYOR

Akyazı Gençlik ve Spor Müdürü Adem Altun Ayak Tenisi Turnuvası düenlendiğini bir duyuru ile kamuoyuna duyurdu.
Açıklama şöyle;
Sakarya Akyazı Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından Ayak Tenisi Turnuvası düzenlenecektir.
Turnuvaya katılmak isteyen sporcular, 26 Ocak - 5 Şubat 2026 tarihleri arasında
Akyazı Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğüne başvuruda bulunabileceklerdir.
Turnuva aşağıdaki kategorilerde gerçekleştirilecektir:
Gençler (15–35 Yaş)
Büyükler (35 Yaş Üstü)
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.