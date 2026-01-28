Anasayfa

Akyazı Spor 2 OKUNMA

AKYAZI GENÇLİK VE SPOR MÜDÜRLÜĞÜ AYAK TENİSİ YARIŞMASI DÜZENLİYOR

Akyazı Gençlik ve Spor Müdürü Adem Altun Ayak Tenisi Turnuvası düenlendiğini bir duyuru ile kamuoyuna duyurdu. Açıklama şöyle; Sakarya Akyazı Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından Ayak Tenisi Turnuvası düzenlenecektir. Turnuvaya katılmak isteyen sporcular, 26 Ocak - 5 Şubat 2026 tarihleri arasında Akyazı Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğüne başvuruda bulunabileceklerdir. Turnuva aşağıdaki kategorilerde gerçekleştirilecektir: Gençler (15–35 Yaş) Büyükler (35 Yaş Üstü) Kamuoyuna saygıyla duyurulur.