MUSTAFA BİRİNCİOĞLU’NDAN ANNESİNE SON GÖREV

Iki gün önce Annesini kaybeden ve acısı ile sarsılan Kızılay Derneği Akyazı Şube Başkanı Mustafa Birincioğlu vefatı ile gerek aile çevresi başta olmak üzere ikamet ettikleri Karaçalılık ile Alaağaç Mahallesi ve Akyazı’lıları büyük üzüntüye boğan annesi Nebahat Birincioğlu için son görevini yerine getirerek O’nu ebediyete uğurladı.

83 yaşında hayata veda eden Merhume Nebahat Birincioğlu rahatsızlığı dolayısı ile bir süredir tedavi görüyordu. Aniden vefatı ile sevenlerini üzen Nebahat Birincioğlu için bugün Karaçalılık Mahallesindeki evinin bahçesinde kalabalık bir topluluğun katıldığı cemaatle Kuranı Kerim okutuldu ardından yapılan dualar Birincioğlu ailesinden hayata veda eden Anne Nebahat Birincioğlu ve hayatta olmayan aile fertlerinin ruhlarına bağışlandı.

Annesini kaybetmenin acısı ile yüreği yanan ve onu ebediyete uğurlarken gözyaşlarını tutamayan Mustafa Birincioğlu 3 gün boyunca taziye için gelen yüzlerce insanı en güzel bir şekilde ağırlayarak hem kendisi ve hem de aile fertleri mükemmel bir davranış gösterdiler.

Kuran-ı Kerim tilaveti ve ardından yapılan dua sonunda taziyeye katılan misafirlere ikramda bulunuldu.

Kalabalık bir vatandaşın katıldığı taziye törenine Sakarya Vali Yardımcısı Yusuf İzci, Karapürçek Kaymakamı Ümit Günsarçtı, Türkiye Ziraat Odaları Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Akyazı İlçe Emniyet Müdürü Güven Alan, Akyazı Ziraat Odası Başkanı Şener Bayraktar ve Kızılay Sakarya İl Başkanı Cevdet Koç katıldı.