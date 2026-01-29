S.A.B.A.H. DERNEĞİNDE DÜĞÜM ÇEŞİTLERİ EĞİTİMİ

​​​​​​​Kısa adı S.A.B.A.H. olan Sakarya Afet Bilinçlendirme, Afete Hazırlama ve Arama Kurtarma Derneği toplumun çeşitli kesimlerinde ilk yardım ve Afet eğitimlerine devam ederken diğer yandan derneğin üyeleri de dernek tüzüğünde belirtilen çeşitli konularda kendileri eğitim alıyor.

S.A.B.A.H üyelerinin yarısından fazlası aynı zamanda Amatör Telsizci olması nedeniyle geçtiğimiz haftalarda sahibi oldukları telsizle ilgili Sakarya Trac Derneği Başkanı Tahir Yurt ve telsiz operatorü Veysel Erkan’dan telsiz kullanma eğitimi almışlardı.

Derneğin üyeleri bu hafta da afetlerde yararlanılabilecek şekilde düğüm çeşitleri ile ilgili eğitim aldılar. S.A.B.A.H derneğinin eğitim salonunda S.A.B.A.H derneği başkanı İlhan Durgut tarafından verilen eğitimde iplerle uygulamalı olarak düğüm çeşitlerini öğrendiler.

Bu eğitimin ardından 17 Ağustos depremini konu alan 17 Ağustos Belgeseli filmi izlendi.