Ameliyat oldu duyan Hem hastane hem de evine geçmiş olsuna koştu

​​​​​​​Akyazı Belediye başkanı Bilal Soykan önceki gün Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde küçük bir operasyon geçirmişti.

Hastanede yatarken kendisi ziyaret eden Büyükşehir Belediye başkanı Yusuf Alamdar’ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla herkesin bu operasyonu duyması üzerine hem hastaneye, hem de taburcu olduktan sonra evine ziyaretler yapıldı ve kendisine “Geçmiş olsun” denildi.

Hastanede yatarken ve Güzlek Mahallesindeki evinde istirahat ederken geçmiş olsun dileklerini iletmek üzere gelenlerin bir hayli kalabalık olması dikkat çekti.

Belediye başkanı Bilal Soykan, yapılan kalabalık ziyaretlerden mutlu ve sağlığına da hızla kavuşmak üzere olduğunu söyledi ve gerek hastanede yatarken, gerekse Akyazı’daki evime kadar gelerek geçmiş olsun dileklerini ileten eş, dost ve akrabalarına, İl Sağlık Müdürüne ve Sakarya Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekimi ve yetkilileri ile tüm sağlık personeline teşekkür ederim açıklaması yaptı.

Eşi Dilek Soykan ile diğer yakınlarının gelen misafirlerine hizmet etmek için adeta yarıştıkları gözlendi.