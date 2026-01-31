Anasayfa

Akyazı Güncel

MUSTAFA BİRİNCİOĞLU’NDAN TAZİYE TEŞEKKÜRÜ

Akyazı Güncel 2 OKUNMA

MUSTAFA BİRİNCİOĞLU’NDAN TAZİYE TEŞEKKÜRÜ

MUSTAFA BİRİNCİOĞLU’NDAN TAZİYE TEŞEKKÜRÜ 31 OCAK 2026 Geçtiğimiz günlerde annesi Nebahat Birincioğlu’nu kaybeden Kızılay Derneği Şube Başkanı Mustafa Birincioğlu Cenaze törenine bizzat katılan, telefon ederek ve sosyal medya üzerinden acımızı paylaşmak üzere taziyelerini bildiren herkese teşekkür mesajı yayınladı. Birincioğlu’nun mesajı şöyle: “Taziye Teşekkür Biz Allah’tan geldik yine O’na döneceğiz.’’ (Bakara sûresi, 156) Kıymetli dostlarımız; Geçtiğimiz günlerde, Dâr-ı fenâdan dâr-ı bekâya irtihal eden Hacı Babamız Merhum Kazım Birincioğlu'nun emaneti Hacı Annemiz Merhume Nebahat Birincioğlu Hanımefendi'nin cenazesine katılım gösteren/göstermek isteyip gelemeyen, hayr duâlarıyla gönlümüzde yer alan, arayan, mesaj atan, acı günümüzü bizlerle paylaşan tüm gönül dostlarımıza en kalbî şükrân ve muhâbbetlerimizi arz ediyoruz. Merhume Annemizin özellikle vefatından önceki sağlık sürecinde yanımızda olan/olamayan ve soran herkese çok ama çok teşekkür ediyoruz. Hayat bir sayfa. Sayfaları, hakikat çizgisinden sapmadan temiz, doğru ve güzel tamamlamamız lazım. Geçtiğimiz günlerde annesi Nebahat Birincioğlu’nu kaybeden Kızılay Derneği Şube Başkanı Mustafa Birincioğlu Cenaze törenine bizzat katılan, telefon ederek ve sosyal medya üzerinden

Geçtiğimiz günlerde annesi Nebahat Birincioğlu’nu kaybeden Kızılay Derneği Şube Başkanı Mustafa Birincioğlu Cenaze törenine bizzat katılan, telefon ederek ve sosyal medya üzerinden acımızı paylaşmak üzere taziyelerini bildiren herkese teşekkür mesajı yayınladı. Birincioğlu’nun mesajı şöyle: “Taziye Teşekkür Biz Allah’tan geldik yine O’na döneceğiz.’’ (Bakara sûresi, 156) Kıymetli dostlarımız; Geçtiğimiz günlerde, Dâr-ı fenâdan dâr-ı bekâya irtihal eden Hacı Babamız Merhum Kazım Birincioğlu'nun emaneti Hacı Annemiz Merhume Nebahat Birincioğlu Hanımefendi'nin cenazesine katılım gösteren/göstermek isteyip gelemeyen, hayr duâlarıyla gönlümüzde yer alan, arayan, mesaj atan, acı günümüzü bizlerle paylaşan tüm gönül dostlarımıza en kalbî şükrân ve muhâbbetlerimizi arz ediyoruz. Merhume Annemizin özellikle vefatından önceki sağlık sürecinde yanımızda olan/olamayan ve soran herkese çok ama çok teşekkür ediyoruz. Hayat bir sayfa. Sayfaları, hakikat çizgisinden sapmadan temiz, doğru ve güzel tamamlamamız lazım. Allah (c.c.) için yaşıyoruz. Ve yine Allah (c.c.) için öleceğiz. Bu vesile ile Yüce Allah her birimize, sizlere ve bizlere sağlıklı, hayırlı ve güzel geçimler nasip etsin. Baki şükran, Baki dua ile.”