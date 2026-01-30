Sakarya Gençlik Merkezleri GSB Kış Kulübü ara tail programını düzenlenen törenle tamamladı.

Programa Sakarya İl Müdürü, Gençlik Hizmetleri Müdürü, şube müdürleri, Akyazı ilçe spor müdürü, gençlik merkezleri müdürleri, gençlik liderleri ve gençler katıldı.

Birçok dalda gösteriler sunan gençler izleyenlere neşeli dakikalar yaşattılar.

Program Akyazı Müftülüğü Gençlik Koordinatörü Numan Avcıtarafından okunan Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Ardından liseligençlerin oluşturduğu gitar konseri izlendi. geleneksel oyunlar sergilendi. Sportif faaliyetler ve geleneksel oyunlar başarı ile sergilendi. Program sonunda katılımcılara çeşitli ikramlar yapıldı..

İlçe spor Müdürü Adem Altun ve Gençlik Merkezi Müdürü Recep Kodalak Akyazı Gençlik Merkezi salonunda yapılan kapanış programına katılan İl Spor ve İlçe Spor Müdürleri ile programa katkı veren öğrenciler ve velilerine teşekkür ettiler.