Akyazı İlçe Sağlık teşkilatı Mevsimlik işçileri ziyaret etti

​​​​​​​Mevsimlik tarım işçilerinin yaşam alanlarını gözlemlemek için Akyazı İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri sahaya yayıldılar.

Mevsimlik tarım işçilerinin yaşam alanlarını gözlemlemek için Akyazı İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri sahaya yayıldılar.

Özellikle toplu yaşam alanlarında rikkat edilmesi gereken hijyen kuralları hakkında ayrıntılı bilgiler verildiğini söyleyen Akyazı İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri bulaşıcı hastalıklar konusunda kişilerin almaları gereken tedbirler konularında da tarım işçilerinin bu ziyaretlerinde bilgilendirdiklerini açıkladılar.

Bunların dışında yine o insanların toplu olarak uymaları gereken hususlarda bilgilendirme yapılmıştır diyen Sağlık ekipleri mevsimlik işçilere verdikleri bilgileri de şöyle soraladılar.