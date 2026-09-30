AKYAZI’LI BOZTEPE AİLESİ YASTA

​​​​​​​Akyazı İlçesi Cumhuriyet Mahallesi halkından, merhum Mehmet Boztepe'nin oğlu, merhum Ziya , Eski Milletvekili Barbaros Turgut , Atilla, merhum Suat,

Akyazı İlçesi Cumhuriyet Mahallesi halkından, merhum Mehmet Boztepe'nin oğlu, merhum Ziya , Eski Milletvekili Barbaros Turgut , Atilla, merhum Suat, Kamil ve Fuat Boztepe'nin kardeşleri, Fatih ve Yavuz Boztepe'nin babası, Banka emeklisi Kenan Boztepe vefat etti.

Cenazesi bugün Gazi Süleyman Paşa Camii'nde kılınan ikindi namazına müteakip Merkez Aile mezarlığında toprağa verildi.

Merhuma Cenab-ı Allah'tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine sabırlar niyaz ederiz. Mekanı cennet olsun. BİZİM AKYAZI

Taziye : Gökhan BOZTEPE: 0 546 554 00 54