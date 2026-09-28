Kocası tarafından bıçaklanan kadın öldü

​​​​​​​4 Eylül günü Akyazı’nın Yağcılar Mahallesinde meydana gelen olayda kocası tarafından bıçaklanarak ağır yaralanan Betül Arık kaldırıldığı hastanede

4 Eylül günü Akyazı’nın Yağcılar Mahallesinde meydana gelen olayda kocası tarafından bıçaklanarak ağır yaralanan Betül Arık kaldırıldığı hastanede verdiği yaşam mücadelesini 24 gün sonra kaybetti ve vefat etti.

Betül Arık’ın cenazesi bugün Yağcılar Mahallesinde kılınacak olan ikindi ve cenaze namazlarından sonra aile mezarlığına defnedilecek.

Büyük üzüntü yaratan olayda Betül Arık’ın olay sonrası kaçan kocası Ö.A. ekiplerin titiz çalışmaları sonrası yakalanmış ve çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak ceza evine gönderilmişti.