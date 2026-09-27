Kıbrıs Gazisi son yolculuğuna uğurlandı

​​​​​​​73 yaşında hayata gözlerini yuman Akyazılı Kıbrıs Gazisi Metin Çalışkan'ın cenazesi, Akyazı'da dualar ve gözyaşları eşliğinde son yolculuğuna uğurlandı.

73 yaşında hayata gözlerini yuman Akyazılı Kıbrıs Gazisi Metin Çalışkan'ın cenazesi, Akyazı'da dualar ve gözyaşları eşliğinde son yolculuğuna uğurlandı.

Akyazı’nın Taşburun Mahallesi’nde ikamet eden Kıbrıs Gazisi Metin Çalışkan, 73 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Gazi Metin Çalışkan için Askeri tören düzenlendi.



Merhum Fevzi Çalışkan’ın oğlu, Terfi ve merhum İbrahim Çalışkan’ın ağabeyi, Çetin ve Dinçer Çalışkan’ın babası olan Metin Çalışkan’ın vefatı, ailesi ve yakınlarını yasa boğdu.



Kıbrıs Gazisi Metin Çalışkan’ın cenazesi askeri törenle Akyazı Taşburun Mahallesi Şehit Ali Cami'de ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Akyazı Taşburun Yenicami Mezarlığı'na defnedildi.