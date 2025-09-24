AKYAZI DEVLETTE ONARIMLAR SÜRÜYOR

​​​​​​​Akyazı Devlet Hastanesinde İş Adamları tarafından başlatılan onarım ve değişiklik tadilat çalışmaları bütün hızıyla sürüyor.

İş adamları tarafından verilen maddi destekle başlanan tadilat çalışmalarında şu ana kadar büyük mesafe kat edildi ve çalışmalar neredeyse bitme noktasına geldi.

Hayır severlilikleri ile tanınan Akyazılı iş insanları Hastanemizin iç bölümünde yapılması gereken tadilatlar tamamlandı. Şimdi sıra dış cephe revizyon tadilatına geldi. Dış cephe kompozit bakımı, temizlik işlerinin devam ettiğini belirten iş insanları bu konuda imkanı olan hemşerilerimiz yardımlarını esirgemişinler ki, hastanemiz biz Akyazılıların istediği güzelliğe, temizliğe kavuşsun diyerek tadilatlarla ilgili sürmekte olan çalışmalara maddi destek verilmesini talep ettiler.

Yapılan maddi desteklerin isteğe bağlı olduğunu, kimsenin zorlanmadığını ve hastane yönetiminin dışında gerçekleştiğini bilinmesini de istediler.