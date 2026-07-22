Taç hediyelik eşya satış yeri açıldı

Sahipliği Selman Öztürk tarafından yapılan Taç takı, teşbih, gümüş, kolye, bileklik, çocuklar için oyuncak çeşitlerinin satışı yapılacak olan Taç Hediyelik Eşya satış yapılacak

Sahipliği Selman Öztürk tarafından yapılan Taç takı, teşbih, gümüş, kolye, bileklik, çocuklar için oyuncak çeşitlerinin satışı yapılacak olan Taç Hediyelik Eşya satış yapılacak olan işyeri düzenlenen sade bir törenle hizmete açıldı.

Akyazı Ömercikler Mahallesi Kızılay meydanında gerçekleşen açılış Kuran-ı Kerim okumasıyla başladı. Okuma bittikten sonra SESOB Başkan Vekili ve Akyazı Madeni Sanatkarlar Odası başkanı Sezgin Durmuş ve Oda başkanlığı yapmakta olan arkadaşları Berberler Odası başkanı Hasan Cengiz, Manifaturacılar Odası başkanı İsmet Öztürk, Şoförler Odası başkanı Şaban Özdemir, Gıda Maddeleri Odası başkanı Mustafa Demiralay, Muhtarlar Derneği başkanı Ahmet Savaş ve işyeri sahipleri Mustafa ve Selman Öztürk tarafından “Hayırlı olsun. Bol müşterin olsun” dilekleri ile kurdelesi kesilerek hizmete açıldı.

Düzenlenen sade törene bazı Mahalle Muhtarları, komşuları ve Selman Öztürk’ün arkadaşları katıldı.