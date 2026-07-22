Akyazı Kızılay her geçen gün daha da büyüyor

​​​​​​​Kızılay Akyazı Şube başkanlığı geçmiş yıllara nazaran her geçen gün daha da büyüyor ve gelişiyor.

Kızılay Akyazı Şube başkanlığı geçmiş yıllara nazaran her geçen gün daha da büyüyor ve gelişiyor.

Şube başkanı Mustafa Birincioğlu ve arkadaşları göreve geldiklerinde sıfır olan ve görev dahi yapamaz durumda olan üye sayısı bugün için üye olmak isteyenler arasından azami dikkat edilerek seçilen isimlerle 99’a yükseldi.

Daha ilk yılında kan bağışı başta olmak üzere diğer bağışların toplanmasında Türkiye birincisi olma gibi büyük bir başarıya imza atan Kızılay Akyazı Şubesi başkan ve yönetimi aynı başarıları bu yılda sürdürmek ve o unvana layık olmak için büyük gayret sarf ediyorlar.

Akyazı’lar bağış ve hibelerimizi gönül rahatlığı ile Mustafa Birincioğlu başkanımıza, yönetimine ve onlarla birlikte gecesini gündüzüne katarak çalışan ve çalışmalara katılan değerli eşi Nurten Birincioğlu’na veriyoruz diyerek onlara karşı duydukları samimiyeti ve güvenirliliği ortaya koyuyorlar.

Mustafa Birincioğlu ve ekibinin çalışkanlıkları, dürüstlükleri, azimleri ve güvenirlilikleri sürdüğü müddetçe bizlerde onların arkasında dağ gibi duruyoruz diyen Akyazılılar, Şubemizin elde ettiği birincilik unvanını kimse bizim elimizden alamaz diyerek iddialarını da ortaya koyuyorlar.

Kızılay Akyazı Şube başkanı Mustafa Birincioğlu da açıklamasında şu görüşlere yer verdi “ Biz Akyazılılara, Akyazılılarda bize güveniyorlar. Sıfırdan aldığımız Kızılay Şubemiz bugün hatırı sayılır seviyelere gelmiş durumdadır. Her geçen gün büyüyoruz ve Akyazılı hemşehrilerimizle birlikte daha da büyüyecek ve hemşehrilerimize hizmet etmeye devam edeceğiz” dedi.