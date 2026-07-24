BASIN BAYRAMI KUTLU OLSUN

Bugün 24 Temmuz, Türk basın tarihinin önemli dönüm noktalarından biri; basına sansürün kaldırılışının 117. Yıl dönümü…

ugün 24 Temmuz, Türk basın tarihinin önemli dönüm noktalarından biri; basına sansürün kaldırılışının 117. Yıl dönümü… Bilindiği üzere bu önemli gün ülkemizde, “Gazeteciler ve Basın Bayramı” olarak kutlanıyor. Gazetecilerin Basın Bayramı Kutlu olsun.

Bundan 19 yıl önce Sakarya Basının usta kalemlerinden Yenigün Gazetesi Kurucusu ve Sakarya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Necdet Güngörsün’ü kaybetmiştik. ölümünün yıl dönümünde O’nu bir kez daha rahmetle anıyoruz.

Sakarya Basınına verdiği hizmetler ve güvenilir kişiliği ile Sakarya’nın unutulmazları arasındaki yerini koruyan Necdet Güngörsün için her yıl Yukarı Kirazca mahallesindeki kabri başında anma programı düzenleniyor. Böyle bir programa Akyazı’nın emekli imamları Osman Aydın, İbrahim Gümüş, Mustafa Asan ve Enver Koşar’ın okudukları Kur’an-ı Kerim ve dualarıyla Güngörsün rahmetle anıldı. Anma programına ailenin yakınları ve dostlarının yanı sıra, SGB Kurucu Başkanı Müjdat Çetin, RATED Başkanı Remzi Adıyaman, RATEM Yönetim Kurulu Üyesi Zafer Büyü, Yenigün çalışanları ile Sakarya’daki medya mensupları katılmışlardı. Arkadaşımızın mekanı cennet olsun.