Akyazı belediyesinin ağır misafirleri vardı

​​​​​​​Gençlik ve Spor Bakanlığının “ Biz bir takımız” projesi kapsamında Akyazı’ya gelen Kayserili öğrenciler Akyazı belediyesinin de misafiri oldular.

Gençlik ve Spor Bakanlığının “ Biz bir takımız” projesi kapsamında Akyazı’ya gelen Kayserili öğrenciler Akyazı belediyesinin de misafiri oldular.

Aynı proje kapmasında Akyazılı öğrencilerin katıldığı programda belediyeyi ziyaret eden öğrencilere başkan Bilal Soykan güzel bir ev sahipliği yaptı.

Konuyla ilgili açıklama yapan belediye başkanı Bilal Soykan şunları söyledi “ farklı şehirlerden gelen öğrencilerimizi bir araya getiren ve buluşturan bu proje kapmasında 27’si Kayseri’den gelen, 34 öğrencimizde kendi evlatlarımız olan çocuklarımızı belediyemizde üç gün boyunca ağırladık. Bu süre içinde öğrencilerimizi Sakarya ve Akyazı’mızın tarihi ve kültürel yerlerini gezdirdik, doğal güzelliklerimizi tanıttık. Bu güzel projede öğrencilerimiz birbirlerini tanıma fırsatı bulmuşlardır diye düşünüyorum. Bu anlam yüklü projeyi hayata geçiren Gençlik ve Spor Bakanlığımızla birlikte İlçe Spor Müdürlüğümüzün Müdür ve çalışan tüm personellerini tebrik ediyorum”

Akyazı İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Recep Kodalak’da yapılan ziyaret süresinde misafirlerine ev sahipliği yaptı.